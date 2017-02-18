المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وزع الإعلام الحربي اليمني اليوم مشاهد نوعية لاستهداف موقع العشة السعودي في نجران، وقد أدت العملية إلى تدمير مدرعة برادلي ومصرع عدد من أفراد القوات السعودية.

ويظهر في المشاهد فرار عدد من العسكريين السعوديين بعد أن تم استهداف تجمعهم بصاروخ موجه، قبل أن يتقدم أحد أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية ليحرق الطقم الذي كان متواجداً في الموقع.

كما توثق عدسة الإعلام الحربي محاولة مدرعة برادلي التقدم إلى موقع العشة قبل أن تقع في كمين محكم أدى إلى تدميرها ومصرع طاقمها.

شاهد لحظة فرار الجيش السعودي من موقع العشة وكمين محكم لآلية سعودية في نجران HD

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