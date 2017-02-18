المشهد اليمني الأول| عدن

بدأت تداعيات أزمة مطار عدن التي اندلعت بين قوات الفار هادي، وقوات ما يسمّى “الحزام الأمني” التابعة للإمارات الأحد الماضي، تظهر على مستوى المجموعات العسكرية الموجودة في المدينة،

حيث كشفت مصادر أن القوات الإماراتية في عدن أقالت قائد قوات “الحزام الأمني” في المدينة نبيل المشوشي، واختارت منير اليافعي الملقب بـ”أبو اليمامة” ليكون بديلاً منه.

وقالت مصادر عسكرية في قوات العدوان السعودي : إن “القوات الإماراتية أبلغت المشوشي بترك المنصب لليافعي”.

واندلعت الأحد الماضي، اشتباكات في محيط مطار عدن ، عقب انتشار وحدات من ألوية الحماية الرئاسية في محيط المطار، لإخراج قوة عسكرية من “الحزام الأمني”، لكن تدخل طائرة إماراتية دفع قوات الرئاسة للانسحاب، والاتفاق على تسوية تترك قوات الحزام في مواقعها في محيط المطار.

وجرى تداول أنباء عن لقاء بين الخائن “عبد ربه منصور هادي” وولي ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، لبحث التطورات الأمنية التي شهدتها عدن، لكن هذا الاجتماع لم يعقد حتى الآن.

وتزامنت الأنباء عن التغييرات الإماراتية في قيادة العدوان، مع إعلان مصدر مسؤول في مطار عدن أن شركة طيران “اليمنية”، ستستأنف رحلاتها إلى المطار ابتداء من الأحد المقبل، بعد توقف دام لأسبوع، عقب أحداث الأحد الماضي.

وأعلنت الإمارات أمس، مقتل اثنين من جنودها ضمن قوات العدوان على اليمن.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات