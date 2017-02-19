المشهد اليمني الأول| خاص

وأكد مصدر عسكري للمشهد اليمني الأول بأن الصاروخ أصاب هدفه بدقة مخلفاً خسائر في المحطة التي تغذي مناطق واسعة جنوب السعودية، فضلاً عن تغذية أغلب القواعد العسكرية في جيزان وعسير.

هذا، وتبعد مدينة الشقيق عن جيزان 150 كم، وتتبع منطقة جيزان ونصفها يتبع عسير ولكن إداريا تتبع لجيزان، وتقع على ساحل البحر الأحمر مباشرة، كما تقدر مساحة الشقيق بحوالي 850 كم2، ويبلغ عدد القرى التابعة لبلدة الشقيق قرابة 32 قرية حيث يصل عدد سكان المنطقة إلى أكثر 20000 ألف، بمعدل 7000 نسمة .

