المشهد اليمني الأول| ميونيخ

رحب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس بالدعوة التي وجهها اليه وزير الخارجية محمد جواد ظريف لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية ، واكد انه سيقوم بزيارة طهران في اقرب فرصة ممكنة.