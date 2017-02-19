المشهد اليمني الأول| ميونيخ
رحب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس بالدعوة التي وجهها اليه وزير الخارجية محمد جواد ظريف لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية ، واكد انه سيقوم بزيارة طهران في اقرب فرصة ممكنة.
والتقى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس أمس السبت مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد على هامش مؤتمر ميونيخ للامن.
وتناول الجانبان في هذا اللقاء مختلف القضايا الدولية والاقليمية ، وتركزت على اوضاع مسلمي الروهينغا في ميانمار والاوضاع في اليمن وسوريا والعراق ودور الامم المتحدة وامينها العام.
واكد وزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء على اهمية تفعيل الامم المتحدة دورها في هذه الازمات ، واعلن استعداد ايران للتعاون مع الامين العام للمنظمة الدولية ودعمها لجهوده.
من جانبه اشار غوتيريس الى الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة 5+1 ، معتبرا خطة العمل المشتركة الشاملة عاملا مهما في ارساء السلام والاستقرار على الصعيد الدولي ، واعلن استمرار دعم الامم المتحدة للاتفاق النووي.
وفي ختام اللقاء رحب الامين العام للامم المتحدة بالدعوة التي وجهها اليه وزير الخارجية الايراني للقيام بزيارة الى طهران ، مؤكدا انه سيلبي الدعوة في اقرب فرصة ممكنة.
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