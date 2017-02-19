المشهد اليمني الأول| برلين

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، يوم أمس السبت، إن الإسلام ليس مصدراً للإرهاب، مجددة التزام برلين وبالتعاون مع دول مسلمة بالحرب على الارهاب.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مؤتمر ميونخ للأمن “نحن ملتزمون بهذا الهدف فيما تتعرض ألمانيا لضغط متزايد من قبل قادة أميركيين لزيادة إنفاقها الدفاعي، “اعتبرت مؤكدة ضرورة إشراك الدول الإسلامية في الحرب ضد “المتشددين “.

وتابعت ميركل “هذا يعني مواصلة الاهتمام بحلف شمال الأطلسي وروسيا وألا نشعر باليأس حين نواجه أوقاتا صعبة. وأنا أشكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي لمواصلته الاجتماعات مع روسيا والبحث عن أرضية مشتركة للحرب ضد الإرهاب. أعتقد أن مصالحنا واحدة ويمكن أن نعمل سويا “.

وشددت المستشارة الألمانية على أن “الإسلام نفسه ليس مصدرا للإرهاب”، وقالت إن “من المهم جدا إشراك الدول الإسلامية في الحرب ضد المتشددين“.

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