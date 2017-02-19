المشهد اليمني الأول| خاص

أكد مصدر عسكري في القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، قبل قليل، أن الضربات الباليستية على الأهداف السعودية شهدت تطورا نوعيا في دقة الإصابة .

وأضاف المصدر أن القوة الصاروخية أستطاعت بفضل الله وجهود المخلصين تحييد الجيل الثالث من منظومة باتريوت أحدث منظومات الاعتراض الأمريكية التي زودت بها السعودية العام الماضي.

وبين المصدر أن تحييد منظومة باتريوت باك3 إنجاز نوعي كبير على صعيد حرب الأدمغة المشتعلة بين اليمن وقوى العدوان .

وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية تمكنت وفي فترة وجيزة وفي ظروف بالغة التعقيد وبعقول وطنية من تعديل ميزان الردع لصالحها بعد أن كان لصالح العدو .

وبهذا الإنجاز تتضاعف خسائر السعودية مليارات من الدولارات وتصبح الصواريخ الإعتراضية إضافه نوعية قد تساهم في تدمير المنشئات السعودية مصاحبةً للصواريخ اليمنية .

وبهذا الإنجاز يصبح المعسكر الغربي ومعسكر الناتو الذي يعتمد على الباتريوت في مهب الريح .



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