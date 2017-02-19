المشهد اليمني الأول| متابعات خاصة

قال نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان ان ايران قررت الانسحاب من الحرب في اليمن .

وكتب خلفان على صفحته بتويتر :” إيران تقرر الإنسحاب الكامل من حرب اليمن

ذكرت تقارير إعلامية أن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، قرر الانسحاب الكامل من الحرب في اليمن.

وتتهم ايران بأنها تساعد الحوثيين في الحرب التي يخوضونها منذ عامين في اليمن .

من جهتها نشرت قناة العالم الإخبارية الإيرانية، خبراً يستهزأ بخلفان بعنوان “العصفورة أبلغت خلفان: إيران قررت الانسحاب من حرب اليمن!” .

وأضافت “ويظهر ان خلفان نسي ان ايران لا تشارك اساسا في العدوان على اليمن حتى تنسحب منه.. وان هذا العدوان شن من جانب السعودية والدول المتحالفة معها.”

وفور اطلاق ضاحي خلفان تغريدته، انهالت عليه تغريدات كانت مجملها ساخرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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