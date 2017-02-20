المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لأبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية يمشطون موقع العشة السعودي في نجران.
وتظهر المشاهد لحظة تمشيط أبطال الجيش واللجان الشعبية الموقع بعد هروب الجيش السعودي منه.

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