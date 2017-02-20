الرئيسية الأخبار المحلية الجيش واللجان الشعبية يمشطون موقع العشة في نجران بعد فرار الجيش السعودي... الأخبار المحليةفيديوهات الجيش واللجان الشعبية يمشطون موقع العشة في نجران بعد فرار الجيش السعودي من الموقع بواسطة المشهد - 20/02/2017 579 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لأبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية يمشطون موقع العشة السعودي في نجران. وتظهر المشاهد لحظة تمشيط أبطال الجيش واللجان الشعبية الموقع بعد هروب الجيش السعودي منه. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب لن تصدق ماستراه هذا ماخلفه جيش السعودية في مجمع قوى العسكري السعودي بجيزان قوافل الدعم والإسناد تتقاطر لجبهات القتال من أبناء مديريتي مجز وباقم بصعدة معنى الإفلاس الحقيقي لقوى العدوان بإستهدف المجمع الزراعي ومصنع صناعة الكرتون في الحديدة لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد