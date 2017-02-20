المشهد اليمني الأول| متابعات

أبرمت الإمارات اليوم الأحد صفقات أسلحة تجاوزت قيمتها 1,2 مليار دولار تشمل خصوصا اليات بنحو 660 مليون دولار وذخائر للقوات البرية والبحرية بنحو 200 مليون دولار.

وقال المتحدث الرسمي باسم معرض ايدكس في نسخته ال13 راشد الشامسي إنه تم “توقيع 21 صفقة في اليوم الأول للمعرض بقيمة تجاوزت 4 مليارات و416 مليون درهم” (حوالى 1,2 مليار دولار).

وابرمت الصفقات مع 15 شركة محلية و6 شركات عالمية، بحسب ما أكد المتحدث في مؤتمر صحافي.

ويأتي شراء الإمارات للأسلحة للتعويض عن خسائرها من الأسلحة التي دمرت خلال مواجهات لجنودها أو مرتزقتها مع الجيش اليمني واللجان الشعبية.

وأنفقت الإمارات التي تشارك في العدوان على اليمن على صفقات التسليح خلال العامين الماضيين أكثر من 12 مليار دولار.

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