المشهد اليمني الأول| نجران
لم تأت سيول السعودية بالماء فقط وإنما حملت معها ألغاما زرعتها قوات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية في الأراضي اليمنية وعلى الحدود الفاصلة وخاصة بقطاع نجران.
وقد وجهت إمارة منطقة نجران يوم السبت 18 فبراير 2017م نداءً عاجلاً للمواطنين والمقيمين بضرورة الاتصال الفوري في حالة مشاهدة أجسام تشبه الألغام، التي جرفتها السيول.
وقالت الإمارة عبر حسابها على تويتر عندما تشاهد هذه الأجسام في مجرى وادي نجران؛ فهي ألغام جرفتها السيول.
وقد زرعت قوات العدو السعودي آلاف من الالغام بحدود نجران في محاولة يائسة ﻹعاقة تقدم قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من التقدم لكنها لم تجدي نفعاً وسط خبرة الجيش واللجان الكبيرة بمجال الالغام اﻷرضية.
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