المشهد اليمني الأول| متابعات

كتب معلق الشؤون الأمنية في صحيفة “يديعوت احرونوت”، رونين بيرغمان، انه محادثات جهات استخبارية غربية جرت خلال اليومين الأخيرين، ضمن اطار مؤتمر الامن الدولي بميونخ، طرحت مخاوف كبيرة من ان سلاحا استراتيجيا، قد يغير ميزان القوى على الساحة البحرية في الشرق الأوسط، وصل الى حزب الله. هذه المعلومات تم تداولها بين عدة أجهزة استخبارات وتستند الى ما وصف بـ”مصادر جيدة جدا”.