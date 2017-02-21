المشهد اليمني الأول| متابعات

تعتزم دول الخليج الاستمرار في إنفاق مليارات الدولارات على الدفاع رغم أسعار النفط المنخفضة التي تسبب عجزا حادا في ميزانياتها يجبرها على تطبيق إجراءات تقشف وخفض الإنفاق.