المشهد اليمني الأول| فيديوهات

تستمر مملكة الإرهاب السعودية بإرتكاب جرائم حرب متحدية كل المواثيق والمعاهدات الدولية، بعدم تحييد المدنيين، وبالإضافة للحصار الذي لم يستثني أي مواطن يمني، تقوم مملكة الإرهاب بإرتكاب جرائم حرب بإستهداف المدنيين من منازلهم والأسواق والتجمعات السكانية .

حيث أكدت مصادر محلية أن جريمة جديدة أرتكبتها المملكة الإرهابية السعودية مساء السبت 18 فبراير 2017م، في منطقة طلان بمديرية حيدان بصعدة .

وأوضحت المصادر أن قصفا صاروخياً إستهدف منزل لأحد المواطنين، ونتج عن ذلك استشهاد شخص وإصابة 5 آخرين بينهم طفلة وامرأة، في جريمة تضاف للسجل الدموي السعودي الحافل بالدموية ضد الشعب اليمني .



شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات