المشهد اليمني الأول| فيديوهات

قدم أبناء مديريتي مجز وباقم شمال محافظة صعدة قافلة متنوعة دعماً للجيش واللجان الشعبية، مؤكدين على مواصلة دعم الجبهات حتى يتحقق النصر لكافة أبناء الشعب اليمني.

وأكد المشاركون في إعداد القافلة التي احتوت على مختلف المواد الغذائية وعدد من روؤس الأغنام إضافة إلى مبالغ مالية، على بذل وتقديم المزيد، مشيرين إلى أن هذه القافلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

يذكر أن تقديم هذه القافلة أتى بعد 7 أيام من إرسال القافلة الأولى من أبناء مديريتي مجز و باقم، في مبادرة تظهر مدى استشعار المسؤولية الملقاة على عاتق كل حر وأبي في هذا الوطن.

وما يؤكد عليه أبناء صعدة كغيرهم من أبناء اليمن أن دعم الجبهات بالقوافل والمال والرجال في مواجهة المشروع الأمريكي مستمر كخيار اختاره الشرفاء والأحرار، ولن يتوقف حتى يحقق الله النصر أو الشهادة.

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