المشهد اليمني الأول| فيديوهات

كشف مصدر عسكري القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية لقناة المسيرة اليوم الأحد أن الضربات الباليستية التي تنفذها القوة الصاروخية على أهداف عسكرية سعودية شهدت تطوراً نوعياً في دقة الإصابة.

وأضافت القوة الصاروخية أن التطور النوعي في القدرات الصاروخية حيدت الجيل الثالث من منظومة باتريوت “أحدث منظومات الاعتراض الأمريكية” التي زودت بها السعودية العام الماضي.

وأوضح أن تحييد منظومة باتريوت “باك3” يعتبر إنجازاً نوعياً كبيراً على صعيد حرب الأدمغة المشتعلة بين اليمن وقوى العدوان.

وأكدت القوة الصاروخية أنها تمكنت وفي فترة وجيزة وفي ظروف بالغة التعقيد وبعقول وطنية من تعديل ميزان الردع لصالحها بعد أن كان لصالح العدو.

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