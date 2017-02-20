المشهد اليمني الأول | متابعات

وسط صدمة منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظات النسوية، أصدر الحاكم العسكري لمنطقة درنة-بن جواد، في شمال شرق ليبيا، عبد الرزاق الناظوري، قرارا بمنع سفر النساء الليبيات دون سن الستين سنة من السفر إلى الخارج من غير محرم (من غير رجل قريب لها داخل عائلتها). ونشرت القوات المسلحة الليبية، نسخة من هذا القرار على صفحتها الرسمية بفيسيوك، وقد صدر القرار يوم الخميس 16 فبراير/شباط 2016، إلّا أنه لم يقع تعميمه إلّا اليوم. وقد بدأت سلطات مطار الأبرق الدولي، أكبر مطارات المنطقة الجغرافية الرابطة بني درنة وبن جواد، بتطبيق هذا القرار حسب ما أكده مسؤولون داخله وعدد من شهود العيان، فيما لم تصدر تأكيدات بوجود منع في مطار طبرق الدولي.

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