المشهد اليمني الأول | متابعات

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء يوم الاثنين المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط روبير مارديني، ورئيس بعثة اللجنة في اليمن الكسندر فالس، بحضور رئيس دائرة المنظمات الدولية والمؤتمرات بوزارة الخارجية يحيى السياغي وأمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري.

وأعرب رئيس المجلس السياسي الأعلى عن الشكر والتقدير للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى بلادنا على ما تقدمه من جهود مستدامة منذ عقود وصمودها في هذه المرحلة الحرجة والحساسة في تاريخ اليمن رغم ما مورس عليها من ضغوط لمغادرة اليمن .

وأكد على تقديم كل الدعم والتسهيلات التي يتطلبها عمل بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتوسيع نشاطها .. موجها حكومة الإنقاذ الوطني بتسهيل كل أعمال وأنشطة البعثة في بلادنا وبما يمكنها من توسيع أنشطتها حاليا ومستقبليا.

وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى على أهمية تضافر الجهود لمواجهة الكوارث الإنسانية والصحية التي يخلفها العدوان السعودي الأمريكي وسرعة معالجة أوضاع الأسرى الذين يتعرضون لدى دول التحالف لإنتهاكات جسيمة ووضع المتسللين والمقبوضين من اليمنيين خارج مناطق الإشتباك في معسكرات الأسر .

ولفت إلى أهمية فتح تحقيق في عمليات تسلم القاعدة وداعش للأسرى في عدن التي دخلها التحالف وما إرتكبته القاعدة وداعش بحق الأسرى من جرائم لم يسبق لها مثيل.

فيما أكد المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر حرص اللجنة على توسيع نشاطها وتعزيزه في اليمن ومتطلبات ذلك وما تقوم به اللجنة وبعثتها في اليمن من أدوار، وطبيعة الظروف التي تمر بها اليمن والإحتياج الإنساني والصحي المتزايد.

كما أكد أن مساهمات المنظمات الدولية لا يمكن أن تغطي إلا اليسير من إحتياجات ما يقرب من 25 مليون مواطن تحت تأثير الظروف الحالية .. معربا عن تقدير اللجنة الدولية والإدارة الإقليمية لما تلقاه من دعم وتسهيل في الأعمال وترحيب بحضورها في اليمن .

وأشار إلى ما تقوم به اللجنة من جهود في مجال معالجة أوضاع الأسرى وما يمكنها أن تقوم به مستقبليا .. معربا عن شكره وتقديره لما لمسه من إهتمام بالقانون الإنساني الدولي وأهمية أن يعمل الجميع على احترامه وتنفيذه في مختلف الظروف والبيئات.

وكان اللقاء قد استعراض نشاط وأعمال اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بلادنا وما تقدمة من جهود ودعم في القطاع الصحي والإسعافي ودعم المستشفيات المتضررة من العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر على الشعب اليمني منذ عامين.

حضر اللقاء مدير دائرة السلطة المحلية برئاسة الجمهورية قاسم الحوثي، ومسئول العلاقات ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء باسم غانم.

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