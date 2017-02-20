المشهد اليمني الأول| متابعات

أعلنت الخارجية الروسية الاثنين 20 فبراير/ شباط وفاة فيتالي تشوركين، مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وعبرت الخارجية الروسية عن تعازيها لأسرة الفقيد الذي توفي قبل إتمام عامه الخامس والستين.

يذكر أن الدبلوماسي الروسي الراحل ولد في 21 فبراير/شباط عام 1952 في موسكو، وتخرج في سبعينات القرن الماضي من جامعة العلاقات الدولية في الاتحاد السوفيتي.

وبدأ العمل في وزارة الخارجية الروسية في عام 1992، وكان الأول في تاريخ الدبلوماسية الروسية والسوفياتية الذي بدأ في عقد مؤتمرات مفتوحة منتظمة للصحفيين الأجانب، وخلال هذه الجلسات أجاب تشوركين بالإنجليزية الممتازة على أسئلة من المراسلين الغربيين.

وفي الفترة بين 1994-1998 عين سفيرا فوق العادة للاتحاد الروسي لدى مملكة بلجيكا وممثل روسيا الدائم لدى منظمة حلف شمال الأطلسي. وفي الفترة 1998-2003 عينا سفيرا مفوضا فوق العادة لروسيا في كندا. وفي يونيو/حزيران 2003 إلى أبريل/نيسان 2006 – شغل تشوركين مناصب سفارية عدة في وزارة الخارجية الروسية.

ومنذ أبريل/نيسان 2006 عين ممثلا دائما لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة وممثلها لدى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، واستمر في منصبه إلى أن وافته المنية.

المصدر: RT

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