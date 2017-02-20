المشهد اليمني الأول| خاص

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد مرعبة لعمليات قنص ليلية استهدفت مرتزقة العدوان الأجنبي في مديرية المخا خلال الأيام الماضية .

العمليات أتت بعد انتشار وحدة القناصة الليلية في عدد من المناطق بالساحل الغربي وذلك لاستهداف قوات ومرتزقة العدوان من جنسيات مختلفة .

و تؤكد المشاهد مدى التطور في عمليات القنص والدقة في إصابة الأهداف وفي مختلف الظروف .

كما تؤكد وحدات القناصة بالجيش واللجان الشعبية بأنها لن تتوانى في تطوير قدراتها وتعزيزها في اطار تفعيل دورها في معركة مواجهة العدوان الأجنبي ومرتزقته والرد على جرائمه بحق النساء والأطفال في مختلف المدن والمحافظات والقرى اليمنية.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات