المشهد اليمني الأول| صنعاء

بعث وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله برقية عزاء إلى وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف وذلك في وفاة السفير فيتالي تشوركين، المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة.

وأشار وزير الخارجية في برقيته إلى أن المجتمع الدولي فقد هامة دبلوماسية روسية كبيرة كان لها حضورها القوي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدفاع عن احترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول .. معرباً عن تعازيه إلى القيادة والدبلوماسية الروسية وكذا أسرة الفقيد واصدقائه.

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