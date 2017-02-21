المشهد اليمني الأول| الحديدة

نفذ صباح اليوم الاثنين طلاب مدرسة الشهيد محمد علي عثمان الثانوية بمديرية باجل وقفة احتجاجية تنديدا بمجازر العدوان المستمرة بحق الشعب اليمني والتي كان آخرها استهداف مجلس عزاء بإارحب

وفي الوقفة عبر الطلاب عن ادانتهم واستنكارهم للإستهداف مجلس العزاء بمديرية ارحب باالعاصمة صنعاء والتي راح ضحيتها العشرات بين جريح وشهيد

واكد الطلاب في وقفتهم على استمرار تعليمهم وان محاولة العدوان اليائسة من خلال حصاره الاقتصادي والحرب البربري والقصف المتواصل للمنشأات التعليمية وغيرها من البنى التحتية للشعب كل ذلك لن يثنيهم عن مباجل مسابقة منهجية بين مدرسة الشهيد محمد عثمان ومدرسة الشهيد ببيت الفقيه فازت فيها الاخرى على مدرسة الشهيد محمد عثمان بباجل.

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