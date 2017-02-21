المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وتظهر المشاهد لحظة إطلاق عدد من صورايخ الكاتيوشا على تجمعات المنافقين.

ويلاقي المنافقين كل أصناف المقاومة في جبهة الساحل الغربي، والتي عجزت قوى العدوان عن إحداث أي خروقات فيها عدا ما أجبر الجيش واللجان على التراجع حفاظا على حياة المدنيين .