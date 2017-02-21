المشهد اليمني الأول| فيديوهات
وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد للقوة الصاروخية والمدفعية اليمنية تدك مواقع وتجمعات منافقي العدوان في سواحل المخا بمحافظة تعز.
وتظهر المشاهد لحظة إطلاق عدد من صورايخ الكاتيوشا على تجمعات المنافقين.
ويلاقي المنافقين كل أصناف المقاومة في جبهة الساحل الغربي، والتي عجزت قوى العدوان عن إحداث أي خروقات فيها عدا ما أجبر الجيش واللجان على التراجع حفاظا على حياة المدنيين .
كما تمكنت وحدات الجيش واللجان من تدمير آليتين تابعة للمنافقين شرق المخا ومصرع طاقمهما.
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