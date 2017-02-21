المشهد اليمني الأول| فيديوهات

استشهد مواطنان وجرح اربعة آخرين في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منزل مواطن في منطقة الشعاب بمديرية حرض في محافظة حجة.

وأفاد مصدر محلي في حجة أن طيران العدوان شن غارة مستهدفاً أسرة علي أحمد ذيب في منطقة الشعاب بمديرية حرض في حجة ما أدى إلى استشهاده مع زوجته وإصابة اربعة من أطفاله.

واستنكر المواطنون بأشد العبارات بشاعة جريمة استهداف العدوان للمواطنين الابرياء بذلك الشكل مؤكدين أن الجريحين طفلين وقد تم اسعافهما إلى أحد المسشفيات بحجة .

يذكر أن طيران العدوان يواصل جرائمه بحق المواطنين في محافظة حجة وغيرها من المحافظات منذ قرابة العامين وسط صمت عالمي تجاه جرائم العدوان بحق المواطنين اليمنيين الذين وصل عددهم قرابة خمسة وثلاثين ألف شهيد وجريح.

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