المشهد اليمني الأول| فيديوهات

احتشدت قبائل خولان الطيال السبع بعتادها القتالي المتنوع الى لقاء استثنائي موسع صباح اليوم للتشاور حول الرد على جريمة استهداف العدوان لمنزل شيخ مشايخ خولان.

وفي اللقاء القبلي المسلح أعلنت وجاهات خولان نفير كل قادرعلى حمل السلاح نحو جبهات مواجهة العدوان على الفور، مشددة على ان الرد على تمادي العدوان سيكون موجعا في قادم الأيام .

وأكد مشائخ ووجهاء خولان بان تطاول العدو على رموز القبائل الابية وحرمه دمائها لن يمر دون عقاب صارم وعاجل ..معيبين كل من أستثاره العدو ولم يثأر لنفسه ومجد قبيلته الضارب بجذوره في أعماق التاريخ.

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