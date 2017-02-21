المشهد اليمني الأول| فيديوهات

في لقاء حاشد حضره قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء عبدالله الحاكم ، أعلنت قبائل أرحب بمحافظة #صنعاء اليوم الاثنين الجهوزية الكاملة للثأر لجرائم طيران العدوان السعودي الأمريكي التي ارتكبها بحق النساء والأطفال والأبرياء.

وأكدت قبائل أرحب في اللقاء القبلي الحاشد التوجه إلى ساحات الوغى للرد على مجازر العدوان البربري الوحشي والتي كان آخرها مجزرة استهداف منزل العزاء النسائي لأل النكعي بمنطقة شراع.

ودعا مشائخ وأعيان ووجهاء وأبناء قبيلة أرحب كافة القبائل اليمنية إلى الوقوف في خندق واحد لوضع حد للمجازر البشعة التي ارتكبها وما زال يرتكبها العدوان الهمجي بحق أبناء الوطن في كافة المحافظات، مستهدفاً الأبرياء والنساء والأطفال ومقدرات الوطن.

ودعت قبائل أرحب كافة قبائل بكيل لمساندة إخوتهم في ساحات القتال والمشاركة في الثأر لدماء وأرواح الشهداء.. داعية كافة المغرر بهم للعودة إلى جادة الصواب والرجوع إلى ديارهم وأهلهم والوقوف في صف الوطن للدفاع عنه ضد الغزاة.

وقدم وزير الدولة نبيه أبو نشطان تعازي القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الانقاذ الوطني لأسر الشهداء.. مشيرا إلى أن جريمة استهداف مجلس عزاء النساء في بيت النكعي تؤكد همجية العدوان وحقده على الشعب اليمني .

وأكد أبو نشطان أن أي اعتداء على أي من نساء اليمن هو اعتداء على اليمن بأكمله.. مشيرا إلى أن قبائل أرحب لن تسكت على جرائم قتل النساء.

قائد المنطقة الرابعة اللواء عبدالله يحيي الحاكم أشار بدوره إلى أن جريمة استهداف مجلس العزاء لبيت النكعي ستحرك ضمائر الجميع وكافة القادرين على حمل السلاح للجبهات للدفاع عن الوطن والعرض والأرض والحرمات.. لافتا إلى أن المجال مفتوح والأرض ترحب بأهلها والمستضعفون يستنجدون برجال الرجال الذين أذهلوا العالم بإنتصاراتهم وأخزوا الشياطين من الأنس والجن للرد على جرائم الغزاة والمعتدين.

وأكد على ضرورة التحرك في مواجهة المرتزقة كحل وحيد حتى لا تذل وتنتهك أعراض اليمنيين بأكثر من القتل.. مؤكدا أن أفضل وسيلة للدفاع عن الأرض هي الهجوم والذهاب لقتال العدو في أرضه .

من جانبهما أكد عضو مجلس الشورى يحيي الحباري ووكيل محافظة صنعاء محمد الحباري على أهمية التحرك للجبهات.. لافتين إلى أن جريمة استهداف عزاء النساء في منطقة شراع لم تحصل على مر التاريخ.

فيما بارك محافظ #صنعاء هذا اللقاء.. داعيا كافة قبائل أرحب والمحافظة للتحرك الجاد للجبهات من أجل أن ينعم الشعب اليمني بالأمن .. لافتا إلى أن هذا هو الحل الوحيد لردع الطغاة والمعتدين والمرتزقة.

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