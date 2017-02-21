المشهد اليمني الأول| فيديوهات

شهدت مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، وقفة ومهرجانا كبيرا لأبناء عزل المديرية تنديدا بجرائم العدوان، مؤكدين بأنهم على أتم الجهوزية لمواجهة العدوان أدواته.

وأكد أبناء مديرية التحيتا على أنهم جاهزون لأي مواجهة ضد العدوان، وأن أي إقدام من العدوان ومرتزقته لفرض حرب باتجاه الساحل واستهداف أبناء تهامة يعتبر حماقة لن يجني من خلالها إلا الهزيمة والخسران.

وأضافوا بأنهم ثابتون وصامدون في وجه العدوان مهما طال أمده، وأن النصر حليف الشعب اليمني عاجلا أو آجلا.

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