الكشف عن سبب وفاة فيتالي تشوركين “تفاصيل”

وقالت المصادر للصحيفة الأميركية، إن تشوركين كان متواجداً في الممثلية الروسية، عندما شعر بالضعف والوهن، في تمام الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، أي في تمام الساعة 17:30 دقيقة بتوقيت العاصمة الروسية موسكو.

من بعدها فقد الدبلوماسي الروسي الوعي، وأجرى الأطباء تدابير الإنعاش القلبي الرئوي في المستشفى التي نقل إليها تشوركين على وجه السرعة في مدينة نيويورك، والتي لم تسعف الدبلوماسي الذي فارق الحياة هناك.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، سابقاً اليوم الاثنين، عن وفاة مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، في نيويورك اليوم.

والجدير بالذكر أن الدبلوماسي الروسي الراحل، ولد في 21 فبراير/شباط عام 1952 في موسكو، وتخرج في سبعينات القرن الماضي من معهد العلاقات الدولية في حقبة الاتحاد السوفياتي. وبدأ تشوركين العمل في وزارة الخارجية الروسية في عام 1992، وكان الشخصية الأولى في تاريخ الدبلوماسية الروسية والسوفياتية، التي بدأت بعقد المؤتمرات المفتوحة المنتظمة للصحفيين الأجانب، وخلال هذه الجلسات أجاب فيتالي تشوركين بالإنجليزية، بشكل ممتاز على أسئلة المراسلين الغربيين.

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 1994-1998 عين سفيراً فوق العادة للاتحاد الروسي لدى مملكة بلجيكا وممثل روسيا الدائم لدى منظمة حلف شمال الأطلسي. من بعدها عين سفيراً مفوضاً فوق العادة لروسيا الاتحادية في كندا بين عامي 1998 و2003. ومنذ شهر حزيران/يونيو 2003 ولغاية نيسان/أبريل 2006 — شغل تشوركين مناصب دبلوماسية عدة في وزارة الخارجية الروسية.

وعين تشوركين في شهر نيسان/أبريل من العام 2006، ممثلاً دائماً لروسيا الاتحادية لدى منظمة الأمم المتحدة، وممثلها لدى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، واستمر في منصبه إلى أن وافته المنية اليوم في 20 شباط/فبراير 2017.

المصدر:سبوتنيك