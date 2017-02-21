بالصور..جاء يبحث عن الطعام في صندوق قمامتها، وهذا ما حل بهما!

وبدأت القصة عندما كانت جون نينينجر ترمي فضلات الطعام في صندوق القمامة خارج منزلها في مدينة جلوسستشير جنوب غرب بريطانيا العام 1975، حيث رأت ذلك الرجل الفقير ورأسه داخل البرميل، محاولا أن يجد شيئا يأكله.

وحينها، أعطته طعاما وذهب في حال سبيله، لكنها لاحظت بعد فترة أنه استمر بالمجيء خارج منزلها للبحث عن الطعام بسبب الفقر، مما دفعها إلى أن تترك له ساندويتشات في الخارج كل يوم.

وتوطدت الصداقة بينهما بعد ذلك، وأصبح كين سيلواي يزور جون وزوجها بشكل شبه يومي، إلى أن توفي زوجها وانتقلت إلى مأوى للعجزة.

وأكـّدت صحيفة “صن” البريطانية: “بعد صداقة دامت أكثر من 40 سنة وبعد موت زوجها تحولت الصداقة إلى حب واقترحت جون على كين أن يتزوجا، كان كين يعاني من مرض انفصام الشخصية، لكن جون رأته مختلفا كليا عن بقية الرجال المتشردين، لأنه لم يكن يشرب الخمر، بعد ذلك اتفق الاثنان على الزواج وتم زفافهما أمس الأحد”.

ونقلت الصحيفة عن جون قولها: “عندما شاهدته يبحث عن طعام في برميل القمامة خارج منزلي لم يطرأ على بالي أننا سنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، وعلى الرغم من أنه كان يعيش في الشارع، إلا أنني عرفت فورا بأن كين كان رجلا رائعا ويملك روحا جميلة