مفاجئات قادمة في الحدود.. والمواقع السعودية تتعرض لقصف عنيف بزلزال3 واوراغان وكاتيوشا وغراد وقذائف المدفعية

المشهد اليمني الأول| خاص

تصاعدت وتيرة المعارك الحدودية في الساعات الماضية، رداً على إستمرار مجازر العدوان وحصاره المطبق على الشعب اليمني، حيث إنهمرت صواريخ باليستية وكاتيوشا واوراغان بالإضافة لقذائف المدفعية، وعمليات نوعية في العمق السعودي .

مصادر عسكرية أكدت للمشهد اليمني الأول، بأن وحدة القوة الصاروخية، دكت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في معسكر مستحدث جنوب الموسم، بصاروخ باليستي طراز زلزال3، بعد ساعات على إستهدافها ذات الموقع بأربعه صواريخ أوراغان، فيما دكت معسكر الزحيتر بصلية صواريخ كاتيوشا محققة إصابات مباشرة .

كما دكت صاروخية الجيش واللجان موقع بيت الرمادي بصاروخي غراد وفرار للجنود السعوديين من المكان، فيما دكت وحدات المدفعية موقع الخشل تحصينات ومرابض الجيش السعودي خلف موقع كرس جوبح ومعسكر وعلان وقرية الرمادية محققة إصابات مباشرة.

وبينت المصادر أن وحدات الجيش واللجان، تمكنت من تدمير آليتين برادلي سعودية، خلف موقع كرس جوبح بجيزان، وغرب مدينة الربوعة في عسير .. وفي عسير أيضاً تعرض معسكر الحاجر لصلية من صواريخ الكاتيوشا.. كما تم استهداف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في منفذ علب بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة .

وأوضحت المصادر العسكرية، أن العمليات طالت نجران، حيث تمكنت وحدات الجيش واللجان الشعبية من تدمير آلية سعودية قبالة منفذ الخضراء، وقنص جندي سعودي شرقي الشرفة، فيما تعرضت تجمعات للجيش السعودي خلف رقابة عليب وقبالة مدرستي العطافة وعاكفة، إلى قصف صاروخي ومدفعي عنيف . كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية موقع القيادة مما أدى إلى تدمير اليتين وشوهد فرار عدد من الجنود .

وقالت المصادر العسكرية للمشهد اليمني الأول، أن المفاجئات قادمة لإيلام قوى البغي والعدوان في عقر دارهم، بعد تماديهم بإرتكاب عيوب كبرى بحق الشعب اليمني، تمثلت بإستهداف النساء والأطفال وتدمير منازل رموز القبائل اليمنية .

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات