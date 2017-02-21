المشهد اليمني الأول| الرياض
أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، استعداد بلاده لإرسال قوات خاصة إلى سوريا بذريعة القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي الذي يضم اعدادا كبيرة من السعوديين “بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية”.
وقال الجبير في تصريحات لصحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 21 فبراير/ شباط، ونقلتها “د.ب.أ” إن “المملكة على استعداد هي ودولا أخرى بالخليج، للمشاركة بقوات خاصة بجانب القوات الأمريكية، وهناك دول من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب مستعدة أيضًا لإرسال قوات”.
وأوضح الجبير للصحيفة، أنه يتوقع أن يتم دراسة وعرض هذه الخطة قريبًا، وأشار إلى احتمال تسليم مناطق محررة في سورية إلى “المعارضة”، وقال: “إن الفكرة الأساسية هي تحرير المناطق من تنظيم (داعش) الإرهابي، ولكن أيضًا من المهم أن نضمن ألا تقع هذه المناطق في قبضة حزب الله أو إيران أو النظام”.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر وزير الدفاع جيمس ماتيس بعرض خطة جديدة في غضون 30 يوما لمكافحة تنظيم (داعش) الإرهابي.
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