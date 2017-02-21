المشهد اليمني الأول| الرياض

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، استعداد بلاده لإرسال قوات خاصة إلى سوريا بذريعة القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي الذي يضم اعدادا كبيرة من السعوديين “بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية”.