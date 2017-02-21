أكد ذلك لـصحيفة “الاقتصادية” مصدر حكومي أمس الاثنين، موضحا أن هيئة الزكاة والدخل استعدت لتطبيق نظام الضريبة المقترحة.

وكان مجلس الوزراء أقر، أمس، تفويض وزير المالية بتحديد تاريخ التطبيق، وذلك بعد فرض دول مجلس التعاون، بشكل موحد ضريبة انتقائية، على النحو الوارد في القرار.

وقال المصدر، إن نظام الضرائب يدرس حاليا في هيئة الخبراء، ومن ثم يحال بعد الانتهاء منها إلى مجلس الشورى للنظر فيه، متوقعا إقراره خلال الأيام المقبلة.

ولجأت السعودية لهذه الخطوة غير المسبوقة، لسد عجز الموازنة العامة جراء انخفاض الايرادات النفطية، التي دفعتها ايضا للاستدانة عبر طرح سندات محلية وفي الاسواق العالمية، فضلا عن طرح شركة أرامكو النفطية للاكتتاب.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).