المشهد اليمني الأول| صعدة
وزّع الإعلام الحربي اليمني اليوم الثلاثاء مشاهد لكمين نفذه أبطال الجيش واللجان الشعبية ضد مرتزقة العدوان في جبهة البقع قبالة منفذ الخضراء على الحدود مع نجران.
وتُظهر المشاهد لحظة انفجار لغم أرضي استهدف آلية عسكرية مدرّعة ، ما أدى لتدميرها وتصاعد ألسنة اللهب منها بكمين مُحكم نفّذه أبطال الجيش واللجان في صحراء البقع.
كما توضح المشاهد آلية أخرى كانت متواجدة وعدد من المرتزقة متجمعين في المكان الذي تمت فيه العملية وعليهم إشارة حمراء وضعها الإعلام الحربي ، وفيما يبدو أنه جرى استهدافهم أيضاً بالأسلحة الرشاشة.
وحسب مصدر عسكري فإن العملية أسفر عن تدمير آلية مدرّعة للمرتزقة ومقتل جميع طاقمها وآخرين كانوا متواجدين في موقع الكمين.
1 من 7