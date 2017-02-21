المشهد اليمني الأول| موسكو

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على مرسوم بمنح وسام الشجاعة لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة الراحل فيتالي تشوركين، الذي توفي يوم أمس الاثنين 20 شباط في نيويورك قبل يوم واحد من بلوغه 65 عاماً.

وجاء في نص المرسوم: “منح وسام الشجاعة لفيتالي تشوركين (بعد موته) تكريماً للتفاني والمثابرة والكفاءة المهنية العالية التي أبداها في منصب مندوب روسيا لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك”.

وسبق أن بعث بوتين برقية تعزية إلى ذوي الفقيد، جاء فيها: “دون مبالغة، كان فيتالي تشوركين من أبرز الدبلوماسيين، وكان مهنياً على أعلى مستوى ورجلاً ذا ذكاء حاد وطاقة استثنائية وجاذبية وإحساس نادر بحب الفكاهة”.

وجاء في البرقية أيضاً: “تشوركين، الذي قضي 10 سنوات في منصب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، كان يتمتع باحترام الزملاء، وكان ذا سمعة طيبة لدى الشركاء الأجانب”.

واستطرد الرئيس الروسي قائلاً: “لمدة أكثر من 10 سنوات، وأحياناً في ظروف متوترة للغاية، كان تشوركين يدافع بحزم وبمثابرة عن الموقف الروسي في أهم القضايا الدولية، ما كان يتطلب منه جهوداً هائلة وتفانياً تاماً. ومهما كانت الصعوبات، كان يحقق المهمات المطروحة أمامه ببراعة ولم يعرف الهزيمة أبداً”.

ووصف الرئيس الروسي رحيل فيتالي تشوركين بأنه خسارة لا تعوض بالنسبة للدبلوماسية الخارجية الروسية.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات