المشهد اليمني الأول| متابعات

قالت صحيفة «زمان» التركية إن أورهان أوزونر صهر رئيس النظام التركي رجب أردوغان يؤسس شبكة اتصال موسعة لدفع المواطنين إلى الشوارع خلال فترة قصيرة لحظة وقوع أي محاولة انقلاب على أردوغان.

وتشكّل المجموعة بقيادة أوزونر مجموعات تواصل على تطبيق «واتس آب» من أجل التواصل الفوري، كما تشكل أنظمة لاسلكية في كل مقاطعة إلى جانب تأسيس شركة بث كي تتمكن من البث عبر الراديو، وتتلقى المجموعة تدريبات الإسعافات الأولية المعتمدة من وزارة الصحة وتدريبات استخدام الطائرة من دون طيار «درون» المعتمدة من إدارة الطيران المدني.

وذكرت الصحيفة أن الهدف الرئيس لتكوين المجموعة هو تأسيس بنية تحتية للاتصالات لدفع المواطنين إلى الشوارع خلال فترة قصيرة لحظة وقوع محاولة انقلاب جديدة.

ويُطلب من المشاركين المنضمين للمجموعة إنشاء مجموعة «واتس آب» خاصة بهم، علماً أن أعضاء المجموعة لايعرفون بعضهم، لكن أوزونر يتحكم بهم جميعاً، وخلال الاجتماعات المختلفة للمجموعة أصدر أوزونر تعليماته بعدم نشر أي تقييمات سياسية على مجموعات «واتس آب» لكن يمكن لمؤسسي المجموعات مشاركة معلومات بشأن أردوغان.

ومن ضمن أعمال المجموعة تأسيس أنظمة اتصال لاسلكي، وفي هذا الإطار أصدر أوزونر تعليماته باختيار ثلاثة خبراء اتصال لاسلكي داخل كل مقاطعة بينما يُحدد أوزونر مسؤولي الاتصال اللاسلكي مباشرة.

وتضم المجموعة حالياً 300 عضو، وتسعى لتركيب النظام في المنازل والسيارات والمباني، كما يتم حثّ كل أعضاء المجموعة على امتلاك مكبرات الصوت اليدوية.

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