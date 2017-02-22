المشهد اليمني الأول| صنعاء

التقى وزير الخارجية اليمني المهندس هشام شرف عبدالله يوم الثلاثاء القائم بأعمال السفارة الروسية بصنعاء أندريه تشرنوفول.

وفي اللقاء قدم الوزير تعازي المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني في وفاة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين.

تطرق اللقاء الى موضوع صرف المرتبات لموظفي الدولة والتي تماطل حكومة الفار هادي بشأنها وترفض تسليمها في خرق للاتفاق الخاص بتسليم مرتبات الموظفين من المبالغ المالية المطبوعة في روسيا الاتحادية مما يزيد معاناة المواطن اليمني وتفاقم ظروفه المعيشية الصعبة.

كما جدد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية المدنية والتجارية بصورة عاجلة، مشيراً إلى ما ورد في إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن الأخيرة أمام مجلس الأمن حول ضرورة الحاجة لإعادة فتح المطار وتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين في هذا الشأن.

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