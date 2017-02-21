المشهد اليمني الأول| صنعاء

قال الناطق باسم الجيش العميد شرف لقمان ان الضربات الصاروخية الاستراتيجية رغم قلتها إلا أنها مؤلمة للعدو.

وأكد العميد لقمان ان: القوات البرية السعودية لم تعد ترقى لمواجهة أبطال الجيش واللجان الشعبية وهو ما يؤكده الميدان.

واوضح ناطق الجيش اليمني انه لولا المعلومات الاستخبارية الدقيقة لما تحققت الإنجازات على مختلف الأصعدة، حيث ان الضربات الصاروخية تأتي بعد الحصول على معلومات دقيقة واهداف كبيرة.

واشار العميد لقمان نحن لا نلعب في هذه المعركة، ورجال الاستخبارات اليمنية لهم فضل كبير في تحقق الكثير من الإنجازات

وأكد العميد لقمان ان ما تحدث الجيش واللجان عنه سابقا تحقق، ومفاجآتنا القاصمة هي القادمة، وسيمنى العدوان بالهزائم.



يأتي ذلك في وقت تتصاعد في العمليات الحدودية بوتيرة مزعجة للجيش السعودي ، تسببت بتدمير العديد من الآليات وسقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير مواقع وتحصينات سعودية .

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات