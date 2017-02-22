المشهد اليمني الأول| متابعات
قال المتحدث بإسم جيش الدفاع للكيان الإسرائيلي، للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إن الإمارات العربية المتحدة لم تعد مكانًا مناسبًا لمتابعة أعمال إسرائيل السرية، والأمنية، مبينًا أنه توفرت لدى السلطات الإسرائيلية معلومات مؤكدة أن البعثات الدبلوماسية الإماراتية تقوم بالتنسيق مع الجانب الإيراني في كثير من الأمور التي تخص البلدين.
وأضاف “أدرعى”، أن البعثة الإماراتية المتواجدة في طهران أبلغت الجانب الإيراني بمهام وبرامج البعثة التي سترسلها المملكة العربية السعودية إلى إيران بأنها تريد جمع معلومات حول الهجوم على السفارة السعودية بطهران وقنصليتها في مدينة مشهد، وأيضا جمع معلومات أخرى مهمة بالنسبة للملكة العربية السعودية.
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