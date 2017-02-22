المشهد اليمني الأول| متابعات

تقرير : فادية العبسي

نشرت وسائل اعلام المرتزقة لعدد مهول جدا لعدد جرحى المرتزقة في احدى الجبهات، كاشفة عن عشرات الالاف من الجرحى في مختلف الجبهات والمحافظات، اصيبوا في المعارك مع الجيش واللجان الشعبية.

حيث نشرت مواقع اخبارية تابعة للمرتزقة لعدد كبير تجاوز الألف واربعمائة جريح حالتهم خطرة في مستشفيات مارب فقط، من بين اكثر من 10 الاف جريح في محافظة مارب فقط.

مواقع المرتزقة نشرت ان هؤلاء الجرحى يطالبون قيادة التحالف بنقلهم الى الخارج للعلاج كون حالتهم خطرة، كاشفة مطالب الاف الجرحى في المحافظة، الذين يطالبون الفأر هادي وحكومته للاهتمام بهم.

وسائل اعلام العدوان اكدت ان هذا العدد الذي يتجاوز الـ 10 الف جريح رقم بسيط بالنسبة لجرحى ما تسميهم “المقاومة” في تعز، وهو مايكشف الخسائر المهولة التي يتلقاها المرتزقة في مختلف الجبهات.

فإذا كان الـ 10 الف جريح رقم بسيط مقارنة لجرحى المرتزقة في تعز، فماذا عن جرحى بقية الجبهات والمحافظات سواء المحافظات الجنوبية، او جبهة الجوف وميدي.؟!

وكانت وسائل اعلام عربية قد نشرت ان اعداد جرحى المرتزقة يتجاوز الـ 50 الف جريح منذ بدء العدوان على اليمن، وحتى هذا الشهر، وهو ما تحاول قيادات المرتزقة اخفاؤه على المرتزقة، الذين تجندهم كوقود خدمة للسعودية والامارات ومن يقف خلفها.

المصدر: زوايا

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