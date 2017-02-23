المشهد اليمني الأول| متابعات
كشفت معطيات تقرير اقتصادي حديث يوم الأربعاء، أن قيمة صادرات الدول العربية النفطية انخفضت بنسبة 45.4% إلى 325.4 مليار دولار في 2015.
وأضاف التقرير، الصادر عن صندوق النقد العربي واطلعت “الأناضول” عليه: “يعزى انخفاض الصادرات نتيجة انخفاض أسعار أصناف النفط الخام بنسب بين 45.7% و49.4% في العام 2015”.
وعانت أسواق النفط الخام حول العالم، من تراجعات حادة عما كانت عليه منتصف 2014، بسبب ضعف الطلب وتخمة المعروض، لكنها عاودت الارتفاع منذ الربع الثاني من العام الماضي، لتحوم حالياً نحو مستوى 56 دولاراً للبرميل.
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