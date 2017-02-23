المشهد اليمني الأول| متابعات

كشفت معطيات تقرير اقتصادي حديث يوم الأربعاء، أن قيمة صادرات الدول العربية النفطية انخفضت بنسبة 45.4% إلى 325.4 مليار دولار في 2015.