المشهد اليمني الأول| أبين

قالت مصادر محلية مقربة من تحالف العدوان السعودي الأمريكي أن تنظيم القاعدة الإرهابي استولى على ثلاث شاحنات سعودية محملة بالأسلحة كانت في طريقها للمرتزقة بمحافظة تعز.

وأشارت تلك المصادر الى أن عناصر تابعة لجماعة القاعدة الإرهابية بمحافظة أبين إستولت على ثلاث شاحنات محملة بالأسلحة تابعة لتحالف العدوان السعودي كانت في طريقها للمرتزقة بتعز .

ولفتت المصادر الى أن كميات كبيرة أيضاً من الأسلحة والصواريخ والذخيرة التابعة لتحالف العدوان السعودي إستولى عليها تنظيم القاعدة بأبين كانت قادمة من محافظة مأرب.

ورجحت المصادر أن الإستيلاء على شحنات الأسلحة جرى بتواطؤ من قيادات بارزة بقوات المرتزقة تابعة لحزب الإصلاح الاخواني وتعمل لحساب الفار والخائن هادي ومدعومة من السعودية.

وتشهد محافظة أبين إنتشارا واسعا لعناصر تنظيم القاعدة الارهابي تعزز بشكل واضح منذ بدء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن والذي عمل على استغلال الجماعات الارهابية (القاعدة+داعش) لمحاربة قوات الجيش واللجان الشعبية.

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