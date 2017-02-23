المشهد اليمني الأول| الجوف


استشهد 6 مواطنين بينهم 3 أطفال، اليوم الأربعاء، في جريمة جديدة لطيران العدوان السعودي الأمريكي في محافظة الجوف.

وأفادت مصادر محلية في المحافظة، أن طيران العدوان استهدف منطقة الجبل الأحمر بمديرية الحميدات في محافظة الجوف بغارتين جويتين أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين بينهم 3 أطفال.

وأكدت أن الغارتين شنتا على رعاة أغنام من البدو الرحل في المحافظة أثناء ذهابهم لجلب الحطب وبيعه عله يخفف من معانتهم في ظل العدوان والحصار إلا أن طيران العدوان أصر على استهدافهم ما أسفر عن استشهاد المواطن صالح أحمد شنور وخمسة من أفراد أسرته وأقاربه.

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