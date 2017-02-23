المشهد اليمني الأول| صعدة

قامت فرق نزع الألغام بمحافظة صعدة اليوم الأربعاء 25 جمادى الأولى 1438هـ بنزع صاروخ من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي الغاشم كان قد ألقاه طيران العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني الغاشم بغارة جوية على مبنى محو الأمية بوسط مدينة صعدة ، إلا أنه لم ينفجر وأدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المبنى .

الفرق الفنية في البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام أكدت انها فككت العشرات من الصواريخ والقنابل العنقودية التي لم تنفجر بعد وكانت تمثل خطراً كبيرا يهدد حياة المواطن في مختلف مديريات محافظة صعدة ..

مشيرين إلى ان العدو السعودي الأميركي تعمد القصف بهذه القنابل المحرمة كي يظل الخطر قائماً حتى بعد توقف العدوان الغاشم .

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