المشهد اليمني الأول| متابعات
أكد مصدر خليجي مطلع أن وفدا سعوديا وصل الى تل أبيب في الساعات القليلة الماضية، حاملا رسالة من القيادة الوهابية السعودية الى رئيس الوزراء الاسرائيلي في اطار علاقات التحالف والتنسيق القائمة بين النظام الوهابي السعودي واسرائيل، خاصة في الميدان الأمني.
وقال المصدر أن الفريق خالد الحميدان رئيس الاستخبارات السعودي يرأس هذا الوفد الذي يضم أحد مستشاري وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان .
واشار المصدر الى أن هذه الزيارة السرية تأتي غداة لقاء بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، وحملة التحريض والتهديد التي تطلقها الادارة الامريكية ضد ايران.
وأضاف المصدر الى أن عددا من المستشارين العسكريين من اسرائيل والولايات المتحدة كانوا قد وصلوا الى الرياض نهاية الاسبوع الماضي للانضمام الى غرفة العمليات الارهابية التي تشرف على الحرب البربرية التي تقودها مملكة آل سعود على الشعب اليمني، وتضم مستشارين من جنسيات مختلفة بينهم اسرائيليون يشرفون على توجيه الطائرات الحربية التي تقصف الاراضي اليمنية، وكان آخرها قصف بيت عزاء للسيدات استشهد خلاله أكثر من عشر نساء وجرح أخريات.
وكانت مصادر استخبارية قد تحدثت عن وجود سرب من الطائرات الحربية الاسرائيلية في مطارات حربية سعودية أحدها في منطقة تبوك.
المنار المقدسية