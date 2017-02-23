المشهد اليمني الأول| تعز
قتل قائدين عسكريين لمرتزقة العدوان في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية في مديرية المخا بمحافظة تعز.
وأكدت مصادر عسكرية أن العقيد المرتزق قاسم صالح مهدي الحالمي قتل بقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية وإلى جانبه العقيد المرتزق عبده محمد الصبيحي قائد كتيبة المدفعية في الساعات الأخير لمساء الأربعاء ، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن مقتل واصابه 8 مرتزقة آخرين في العملية ذاتها ، من بينهم المرتزق شائع قائد الكعلولي
كما اصيب 7 آخرين منهم سامي محمد الواسعي ، و بكيل علي الواسعي ، و عارف عبدعبدالغني ، يونس علي سيف لجهر
تأتي العملية بعد اقل من 24 ساعة من الضربه الباليستية القاصمة التي استهدفت تجمعات مرتزقة العدوان في باب المندب ، اسفرت عن قتل وجرح العشرات منهم بيهم اللواء المرتزق أحمد سيف اليافعي .
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