المشهد اليمني الأول| فيديوهات

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لعملية إطلاق صاروخي “زلزال-2” وغراد مع قصف مدفعي بالهاون على مرابض المرتزقة في حريب القراميش بمحافظة مأرب.

وتوضح المشاهد صاروخ “زلزال-2” أثناء عملية الاطلاق، كما أعقبه إطلاق صاروخ غراد.

كما تظهر المشاهد أماكن استهداف المرتزقة بقذائف الهاون في حريب القراميش في ظل احتدام المعارك بين الجيش واللجان الشعبية ومرتزقة العدوان.

في سياق آخر تمكنت وحدات الجيش واللجان الشعبية من تدمير تدمير ثلاث آليات ومصرع طواقمها، كما سقط عدد قتلى وجرحى من المنافقين في استهداف تجمعاتهم بمعسكر كوفل في مديرية صرواح .

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