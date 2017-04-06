المشهد اليمني الأول| خاص

كشفت مصادر في أوساط المرتزقة، عن دور خطير تمارسه دويلة الإمارات على مرتزقة حزب الإصلاح في جبهات مأرب ونهم لعرقلة تقدمهم إنتقاماً من مساعي حزب الإصلاح لعرقلة جبهة المخاء.

حيث أكدت المصادر، للمهشد اليمني الأول، أن حزب الإصلاح يشتي في دوائره من الأيدي الإماراتية، متمهاً إياها بإغتيال أركان حرب اللواء 203 العميد محمد الشاوش، يوم أمس الأربعاء، بعبوة ناسفة قرب منطقة صحن الجن في مأرب.

وتحدثت دوائر حزب الإصلاح في مأرب، عن عرقلة إماراتية لسير المعارك في نهم، ووصفوها بأنها ممارسات إماراتية شيطانية، متهمين الإمارات بالتقرب من الريس السابق، وعلاقته القوية بها عن طريق نجله، حسب إدعاءاتهم والتي حصل المشهد اليمني الأول، من مصادر خاصة.

جدير بالذكر أن العدوان دشن مرحلة جديدة من عدوانه عن طريق الطابور الخامس، تماشياً مع تفعيل الورقة الإقتصادية منذ أشهر، بعد فشله الذريع عسكرياً.



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