المشهد اليمني الأول| فيديوهات

الحقيقة لاغير 07 03 2017
مقارنات محرجة بين مشاهد الإعلام الحربي اليمني والتقارير الميدانية لإعلام العدوان المهزوم

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