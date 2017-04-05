المشهد اليمني الأول| واشنطن
قال قائد القوات الفضائية الأمريكية، الجنرال جون هايتن، الثلاثاء، في مداولات علنية في الكونغرس الأمريكي، أن روسيا لا تفهم الا لغة القوة، معتبراً أن هذه هي اللغة الوحيدة الممكنة للحوار مع موسكو.
وأضاف الجنرال الأمريكي أنه يتوجب على بلاده مخاطبة روسيا بلغة القوة، وأن الخطاب الأمريكي في معاملة روسيا في السابق قد “أتى أكله”، قال: “أرى أن الولايات المتحدة أحسنت صنعا في مخاطبة روسيا بلغة القوة خلال السنوات الماضية“، وأضاف: “أرى أن اللغة الوحيدة التي يمكننها بها حوارهم، هي لغة القوة“.
وكان هاتين كشف في وقت سابق أن بلاده ناشدت الكونغرس للسماح بمواصلة استخدام محركات “أر دي-180” الروسية التي تعمل عليها الصواريخ الفضائية الأمريكية، وعلى الأقل حتى العام 2022، بعد فشل واشنطن في صناعة محركات أمريكية بديلة، بعد أن طلب الكونغرس الاستغناء عن الصواريخ الروسية حتى عام 2019.
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