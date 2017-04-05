المشهد اليمني الأول| اليمن

حذّرت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة، “يونيسف”، من تزايد تفشي وباء الكوليرا بـ”شكل مخيف” في اليمن.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن “وباء الكوليرا وأمراضاً أخرى ناتجة من غياب المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة”.

وأشارت إلى أن “كل 10 دقائق يموت طفل في اليمن، بسبب سوء التغذية، والإسهال، والتهابات الجهاز التنفسي”.

وذكرت أنها “استطاعت معالجة أكثر من 237 ألف طفل، يعانون من سوء التغذية الحاد، وحصل أكثر من مليون طفل على الرعاية الصحية الأولية”، مؤكّدةً أن “الإحتياجات لا تزال هائلة”.

وفيات بسبب الكوليرا في المحويت



تسببت الكوليرا في المحويت بوفاة طفلين بعد إيصالهما إلى المستشفى الجمهوري.

مدير عام المستشفى الدكتور عبد الناصر الذاري ذكر أن الطفلين من منطقة وادي سارع وقد تم إيصالهما إلى المستشفى في حالة متأخرة، مفيداً بضرورة مواجهة مثل هذه الحالات باستمرار.

وأكد الذاري أن السبب في وجود حالات كوليرا في وادي سارع يعود لقصور في الترصد الوبائي في تلك المنطقة وعزى مدير المستشفى السبب لقلة الكوادر وشحة الإمكانات بسبب الحصار.

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