المشهد اليمني الأول| اليمن
حذّرت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة، “يونيسف”، من تزايد تفشي وباء الكوليرا بـ”شكل مخيف” في اليمن.
وأوضحت المنظمة، في بيان، أن “وباء الكوليرا وأمراضاً أخرى ناتجة من غياب المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة”.
وأشارت إلى أن “كل 10 دقائق يموت طفل في اليمن، بسبب سوء التغذية، والإسهال، والتهابات الجهاز التنفسي”.
وذكرت أنها “استطاعت معالجة أكثر من 237 ألف طفل، يعانون من سوء التغذية الحاد، وحصل أكثر من مليون طفل على الرعاية الصحية الأولية”، مؤكّدةً أن “الإحتياجات لا تزال هائلة”.
وفيات بسبب الكوليرا في المحويت
تسببت الكوليرا في المحويت بوفاة طفلين بعد إيصالهما إلى المستشفى الجمهوري.