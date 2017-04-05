المشهد اليمني الأول| الحديدة
عثر عمال صندوق النظافة والتحسين بمحافظة الحديدة اليوم على كمية من المتفجرات في إحدى نقاط تجميع القمامة بالقرب من مدرسة العلفي بمديرية الحالي.
وذكر مصدر أمني بالمحافظة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن عمال النظافة عثروا على المتفجرات مربوطة بإحكام في حزام داخل كومة من القمامة وقاموا بإبلاغ الجهات الأمنية.
وأكد المصدر أن فريق المختصين بالتعامل مع الأجسام الغريبة كشف عن أن تلك المتفجرات عبارة عن حزام ناسف وقاذفات لهب، لافتاً إلى أنه تم تحريز الرؤوس المتفجرة على ذمة التحقيق وجمع الاستدلالات لمعرفة المتورطين بهذا العمل وضبطهم.
وأشاد المصدر بوعي عمال النظافة وتعاملهم مع الوضع بمسؤولية وحس أمني وإبلاغ الجهات الأمنية في الوقت المناسب.
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